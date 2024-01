Chiara Ferragni | il suo pandoro Balocco rivenduto sul web con prezzi da 599 a oltre 800 euro Due mila euro per la bambola Trudi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dallo scandalo alla farsa, il passo è breve. Il “gate” dinon fa eccezione e, in attesa di capire che piega prenderanno le inchieste sue uova benefiche, la vicenda si tinge di un pizzico di follia con la mossa collezionisti che sui siti di e-commerce hanno messo in vendita ilpiù famoso d’Italia ad un prezzo che Barbara D’Urso definirebbe “shock”: 599con picchi di800. A proposito di numeri, i riflettori sono puntati sui follower dei Ferragnez (e non solo). IL FOLLEARIO DEI GADGET GRIFFATI599per il“Pink Christmas”. È questa la cifra, segnalata da ...

Dopo il noto caso del 'pandoro - gate,' che ha portato all'irrogazione di una multa di 1 milione di euro da parte dell'Antitrust e all'accusa di truffa aggravata pere Balocco, adesso ...Il pandoro - gate e l'inchiesta penale rischiano di intaccare la macchina da soldi targata. Lo scandalo potrebbe avere effetti devastanti per il business di famiglia e quasi certamente l'influencer può mettere in un cassetto il desiderio di raggiungere 100 milioni di ...Chiara Ferragni e Fedez una coppia che vale milioni di euro. Un impero quello dei Ferragnez costruito a colpi di like che hanno portato gli sposi a diventare la vera e propria Royal Family nostrana ...La holding ha un fatturato da 4,5 milioni con 2,4 milioni di utile e sotto l’ombrello ricade anche una società con la madre allo 0,1 per cento, ossia la Ferragni Enterprises, che è la proprietaria del ...