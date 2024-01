Chiara Ferragni | il business della beneficenza in Italia vale 80 miliardi I casi da Mariotti a Giulia De Lellis «Serve un' Authority»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) «Sentiamo l?esigenza di una regolamentazione che eviti zone d?ombra in un settore delicato come quello. Un?autorithy potrebbe metterci al riparo dai...

Non solo Wanna Marchi e Stefania Nobile, ieri anche Matteo Salvini ha detto la sua in merito allo scandalo che ha travolto Chiara Ferragni . Un ... (biccy)

Dopo quella letta a Sanremo in diretta tv l’anno scorso, in questi giorni Chiara Ferragni ha deciso di scrive re una nuova lettera a sé stessa ... (ilfoglio)

Tra questi anche Fedez che, nonostante i guai della mogliealle prese proprio con le accuse di 'finta beneficenza', non solo non ha voluto mancare un appuntamento così importante, ma ...Continuano ad emergere fuori altri dettagli dell'accordo trae la Balocco nel mirino dell'Antitrust e della procura per il cosiddetto ' pandoro gate ', ovvero la presunta truffa della sponsorizzazione del dolce natalizio della influencer che ...Dopo le acquisizioni della Finanza nella sede di Balocco e le iscrizioni dei tre indagati nell’inchiesta sulle campagne di beneficenza ingannevoli di Chiara Ferragni, arrivano in procura a Milano i ...Le email tra la società di Chiara Ferragni e Balocco sarebbero al centro delle indagini della Procura di Milano, che lunedì 8 gennaio ha deciso di ...