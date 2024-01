Chiara Ferragni e il caso Balocco | ecco tutti gli scambi di mail tra il team dell’influencer e l’azienda dolciaria | “Così ci espone a pubblicità ingannevole”

No, nonostante Fedez s'indigni contro parte della stampa, il caso pandoro Balocco e della falsa beneficenza di Chiara Ferragni sembra non avere ... ()

Il caso, con corollario di Fedez, è istruttivo. Che cosa succederà a lei - come scrivevo e dicevo ieri - è irrilevante dal punto di vista giudiziario: sono affari suoi. Ci sono tante ...La notizia diindagata per truffa sul caso pandoro continua a essere al centro della notizia e ha innescato un botta e risposta tra Fedez e Myrta Merlino sull'assedio mediatico alla casa dei ...La guida per scoprire dove vedere le più importanti partite di calcio in tv oggi e nei prossimi giorni su DAZN, Sky, Amazon Prime, Mediaset e Rai.Dal pandoro-gate non si fa che parlare d’altro, e ora che Chiara Ferragni è stata indagata per truffa tutti i mass media italiani hanno puntato i riflettori sull’imprenditrice digitale e la sua ...