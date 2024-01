Chiara Ferragni | arriva stretta Agcom sugli influencer

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – Giro di vite dell’, con nuove linee guida e l’istituzione di un tavolo tecnico, dopo il caso. Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riferisce una nota, nella riunione di oggi, “a seguito di una consultazione pubblica ampiamente partecipata, ha approvato all’unanimità le Linee guida volte a garantire il rispetto da parte deglidelle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi”. “La crescente rilevanza e diffusione dell’attività degli, definiti come soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media, ha sollecitato l’Autorità ad ...

Non bastava Safilo. E neanche Coca-Cola. Dopo il 'Pandoro gatè che ha travolto Chiara Ferragni , multata con un milione di euro dall'Antitrust per ... (ilmessaggero)

...Milano tra il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf che conducono le indagini sul pandorogate nel quale sono indagate...Leggi ancheindagata, per il pandoro dell'influencer offerte online "fino a 250 euro", sponsor in fuga e contratti a rischio dopo caso pandoroaltro ...Rese noto quasi integralmente lo scambio di mail tra Balocco e Chiara Ferragni. L’influencer ha parlato di errore di comunicazione. A quanto sembra, leggendo i messaggi inviati con l’azienda di dolci, ...Arriva la stretta dell'Agcom sugli influencer dopo il caso Ferragni, con l'Autorità per le comunicazioni che ha varato nuove regole, in particolare sulla trasparenza e la pubblicità dei messaggi sui ...