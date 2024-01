Chi non sogna di avere unghie sane e brillanti? Dall' Oriente arriva la manicure giapponese | la tecnica per rinforzare e lucidare le unghie in un solo gesto

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Smalti e nail art rischiano di mettere a dura prova la salute e l’aspetto delle. Per evitare che perdano forza e splendore,in soccorso la, un rituale di nail care a base di ingredienti 100% naturali che aiuta ad ottenerein poche mosse.natalizie: cinque ispirazioni perfette per le ...

"Non si vedo no elementi di tensione eccessivamente preoccupanti" tra Pechino e Taipei alla vigilia del voto a Taiwan , né sembra esserci "alcuno ... (sbircialanotizia)

I piloti della MotoGp si schierano in aperta polemica contro le Sprint Race. O meglio, non è che i riders siano totalmente contro le Sprint Race: ... (oasport)

Vigilia di Coppa Italia in casa Juve , vigilia della partita numero 400 sulla panchina bianconera per Max Allegri proprio quando il mercato sta... (calciomercato)

La fenomenologia dell'immagine dell'influencer e come le immagini siano il risultato di una rete di relazioni di cui noi siamo il paesaggio (wired)

quando ricomincia Chi l’ha visto ? Il programma Rai Tre condotto da Federica Sciarelli ha preso una pausa dal piccolo schermo per le vacanze di ... ()

Insomma, come a dire si dice il peccato mail peccatore: "Hanno sbagliato! L'altro giorno,dico, ma uno di loro era arrabbiato perché il GF aveva annullato la tua festa. Io ho detto '...ho mai detto una parola suha sparato quella sera', riferisce Pozzolo, seguendo la linea che ha sempre sostenuto fin dai primi momenti dopo l'episodio accaduto a Rosazza: 'sono stato io ...E non finisce qui: archiviazione sicura e controllo vocale rendono la C200P2 vostro alleato tecnologico. Afferrate questa offerta a soli €49,99, anziché €59,99, risparmiando il 17%. Tapo TP-Link ...Sbaglia, infine, chi vuole preservare eccessivamente i bambini dallo sport al freddo dell'aria aperta invernale perché possano ammalarsi o perché sia ideologicamente sbagliato. Non è così e lo ...