Chi era Adam Jendoubi | morto dopo un incidente a Capodanno

Secondo un perito in casa c'già qualcuno prima della mattanza, come confermano anche dei vicini di casa siriani.Amici di Azouz Marzouk, invischiato in storiacce di droga e 'ndrangheta e ...Oltre a Corazza e al suo procuratore Beppe Galliha creduto nelle qualità di Raimondo sin da ... Lo stesso Mihajlovic, anche in conferenza stampa, non sitirato indietro nel dirsi incuriosito di ...pensavo che certe parole fossero, salvo che per piccolissime minoranze, superate. invece sono ancora evocative», ricorda. Ma il fascismo, spiega, «è un’ideologia molto facile per menti semplici; per ...Torna in libreria nel mese di gennaio per Astoria edizioni il romanzo scandaloso di Dorothy Stratchey “Olivia”, pubblicato per la prima volta nel 1949. Tante le curiosità legate a questo libro: una su ...