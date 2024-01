Chi è Myrta Merlino? Età | altezza | marito e Instagram

Fedez su tutte le furie in seguito al Caso pandoro che ha travolto la moglie Chiara Ferragni . Dopo aver preso di mira i giornalisti appostati sotto ... (247.libero)

...notiziabile l'improvviso silenzio diper fini personali o commerciali ha passato anni a documentare sui social network la propria vita pubblica e privata. Leggi anche Fedez controMerlino: '...Pervolesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link ARTICOLO PRECEDENTE ... si torna in aula: prove contro Olindo e Rosa 10 Gennaio Gossip Fedez: scontro sui social con...L'attenzione mediatica intorno alla vicenda del pandoro di Chiara Ferragni è sempre molto alta, per questo c'è chi prova a guadagnarci rivendendo sulla nota piattaforma di aste online eBay, gli ...L'attore era in sella al suo scooter quando avrebbe accusato un malore la notte del 31 dicembre. Dopo nove giorni di agonia si è spento all'ospedale 'San Leonardo' di Castellammare di Stabia.