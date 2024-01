Chi è Matteo Mariotti | il ragazzo italiano aggredito da uno squalo in Australia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Lo scorso 9 dicembreè stato attaccato da unonel nord ovest dell’e ha perso una gamba. Il giovane di 20 anni, originario di Parma, si trovava dall’altra parte del mondo per un periodo di studio e lavoro con l’obiettivo di iscriversi all’università e diventare biologo marino. L’aggressione è avvenuta sulla spiaggia 1770, sella costa orientale: qui, dopo essere entrato in acqua con maschera e boccaglio,ha raccontato di aver sentito un dolore alla gamba. Poi loha cercato di trascinarlo al largo. Addosso aveva anche una telecamera che ha ripreso i momenti dell’aggressione e il video è stato condiviso sui social.ha 20 anni, è originario di Parma e ha frequentato l’istituto ...

Silvio Berlusconi avrebbe fatto carte false per vederlo con la casacca di Forza Italia. E la non breve durata del loro colloquio, ad Arcore, il 6 ... (ildifforme)

Non solo Wanna Marchi e Stefania Nobile, ieri anche Matteo Salvini ha detto la sua in merito allo scandalo che ha travolto Chiara Ferragni . Un ... (biccy)

commenta 'Ho perso una gamba e devo difendermi dagli attacchi che mi arrivano dal web'. Nel servizio in onda a 'Le Iene' martedì 9 gennaio in prima ... (247.libero)

Per Federica Pellegrini e Matteo Giunta è iniziata una nuova vita con l’arrivo della figlia Matilde , nata il 3 gennaio in una clinica a Verona. ... (caffeinamagazine)

Lo ha dettoSalvini, ministro delle Infrastrutture, intervenendo in videocollegamento al ...si laurea a Reggio, Messina o Catania spesso ha l'università come punto di partenza perché poi ...Lo ha dettoSalvini intervenendo in video collegamento, al convegno 'Palermo - Helsinki: il ... E ringrazioci ha lavorato negli anni passati eci sta lavorando in questi mesi e questi ...Ora, Matteo Giunta ha svelato le prime parole di Federica dopo il parto. Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto di Federica Pellegrini e Matteo Giunta fuori dall'ospedale dopo la nascita della ...Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8, che tornerà mercoledì 10 gennaio 2024 alle 16:00 su Rai 1 con la nuova puntata.