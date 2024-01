Chi è Mamuka Jugeli | l'agente di Kvaratskhelia

A partire dasarà l'allenatore a cui affidare a giugno la rifondazione (Conte rimane il sogno ... l'agente: "Ci sono anche Barcellona e United, ma De Laurentiis lo lascerà andare via"...... anche Barça e Manchester"Jugeli , l'agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista georgiano di First Channel, Tsotne Kinkladze: "conosce il ...L'agente di Kvara: "Lui merita di più e Osimhen andrà in Arabia" Le parole di Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia ... "Nessuna società direbbe no all’idea di averlo in squadra. Chi conosce ...presto ci saranno aggiustamenti nel suo contratto», disse il signor Mamuka); addirittura da peace & love due mesi prima: «Kvara è felicissimo, sta benissimo a Napo l i, non c’è alcun problema con il ...