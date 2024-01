Chi è Fleximan | il nuovo idolo dei social | otto autovelox abbattuti in pochi mesi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il misterioso distruttore ha agito in più di un'occasione all'interno della provincia di Rovigo: l'ultimo episodio lo scorso mercoledì 3 gennaio

Otto auto velox abbattuti nel giro di pochi mesi . A Rovigo c'è un vandalo che, sui social, è riconosciuto come una sorta di eroe per aver segato con ... (ilgiornaleditalia)

è l'uomo che sta abbattendo gli autovelox di Rovigo In poco più di sei mesi, si è verificato l'ottavo atto di vandalismo ai danni degli autovelox nella provincia di Rovigo. Un individuo ...In Veneto lo chiamano già "", i social lo esaltano. Ogni rilevatore di velocità ha subito ... LA SOLIDARIETÀ DEI SOCIAL Bufera sui social: c'èsi indigna ( pochi) egioisce ( tanti). Le ...Il misterioso distruttore di numerosi esemplari dell'odiato apparecchio elettronico di rilevamento della velocità, responsabile di centinaia di contravvenzioni staccate ogni giorno sul territorio ...RIETI - Dal prossimo 15 gennaio, torna attivo l'autovelox sulla Salaria, al chilometro 62,545. Lo rende noto la polizia provinciale. L'apparecchiatura, in direzione Roma, ...