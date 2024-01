Chi convive può proclamare la Parola durante la Messa?

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Un argomento delicato, su cui un sacerdote viene interrogato da un fedele, per comprendere come comportarsi in merito. Qual è l’opinione della Chiesa su chi? E cosa loro possono fare all’interno delle attività pastorali, e per quanto concerne la celebrazione liturgica? Una domanda specifica è stata posta da un fedele ad un sacerdote riguardo L'articolo proviene da La Luce di Maria.