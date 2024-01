Chelsea | Palmer | «Lasciare il City non era la mia intenzione»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Cole, giocatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo trasferimento dal Manchesterai blues Cole, giocatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo trasferimento dal Manchesterai blues. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Non avrei mai volutoil. Non era mia. Volevo partire in prestito per un anno, tornare ed essere pronto per la prima squadra. Mi hanno detto che non sarebbe stato possibile, che non potevo partire in prestito. Le opzioni erano solo restare o partire a titolo definitivo. Lì mi ha chiamato ile ho detto di sì, che sarei andato. Sono felice di essere qua e soddisfatto per questa decisione presa».

Ilci prova allora con, che divora però due chiare occasioni da gol nella prima metà di gioco. Nella ripresa, il Middlesbrough non si lascia intimidire, inibisce il gioco dei Blues e ...(4 - 3 - 3) : Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Gallagher, Caicedo, Enzo Fernandez;, Madueke, Sterling. Formazioni ufficiali Middlesbrough -, il pronostico ...Chelsea's 1-0 defeat against Middlesbrough showed up plenty of talking points from Mauricio Pochettino's decision to not start Armando Broja to Levi Colwill's role and Ian Maatsen's departure ...Cole Palmer has admitted he did not intend to leave Manchester City on a permanent basis, but was denied the opportunity to head out on loan prior to his move to Chelsea.