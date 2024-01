Che lusso il Pd | Schlein va in conclave nel resort “Wellness&Spa”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Per una volta, sia lode a Elly. Non saremo certo noi a criticarla, a parte farle notare un pizzico di ipocrisia e l’ennesimo scivolone mediatico, dopo l’armocromista e la circolarità lineare della spazzatura. Già: perché se il Pd ha davvero deciso di riunirsi in “” per rimettere a posto i cocci e ha scelto di farlo in uno dei più esclusividel centro Italia, a Gubbio, chi siamo noi per biasimarla? In fondo si sa: la miglior vendetta è vivere bene. E con Spa, chef rinomato, massaggi e sale relax siamo certi che mettere d’accordo le correnti dem sarà più facile che nel caos romano. La storia è questa. Stamattina Repubblica dà conto del ritiro (poco) spirituale che i piddini stanno organizzando dal pomeriggio del 18 gennaio fino al pranzo del 19. “Un, come ai tempi di Romano Prodi”. Solo ...