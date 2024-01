Che cosa sta succedendo in Ecuador | e perché il narco-golpe ci riguarda

Chissàpensavano di trovare di prezioso, in una scuola materna. E forse non trovando di meglio ... E chissàpianti tra i bambini, al primo impatto con la perfidia di alcuni adulti. La ..." Noi sappiamo bene come è fatta Ostia e queste polemiche non ci interessano ", continua Papagni convintotutti i balneari sono alle prese con altro: "C'è grande tensione per saperesuccede ...Nel futuro ciclistico cosa vedo Ricordo che quando parlai per la prima volta con Ivan e Alberto mi parlarono di far partire il Giro d'Italia dall'Ungheria e di costituire una Professional, e ce ..."Noi sappiamo bene come è fatta Ostia e queste polemiche non ci interessano", continua Papagni convinto che tutti i balneari sono alle prese con altro: "C'è grande tensione per sapere cosa succede con ...