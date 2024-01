Chance per Simeone | partirà titolare con la Salernitana

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il Mattino – L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare alcune mosse di Walter Mazzarri. In … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

La 72ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini ha già archiviato le prime tre tappe e domani andrà in scena l’ultimo atto a Bischofshofen. ... (oasport)

Scopri le probabili formazioni di Torino-Napoli nella 19ª giornata di Serie A. Aggiornamenti in tempo reale e anticipazioni sulla sfida. NOTIZIE ... (napolipiu)

Al via da stanotte il Tabellone femminile delle qualificazioni relative agli Australian Open 2024 . Con la scalata di Sara Errani in main draw ... (oasport)

Un tredicenne è il primo umano a terminare Tetris. Ma i computer c’erano già riusciti. E oggi sono invincibili a scacchi e a go. A meno di fare come ... (huffingtonpost)

La prima navicella privata lanciata verso la Luna ha avuto una perdita di carburante. Potrà viaggiare nello spazio per altre 40 ore, ma è escluso ... (repubblica)

L'Italia si è qualificata per le semifinali degli Europei 2024 di pallanuoto femminile ed è rimasta in corsa per il pass olimpico assieme alla Grecia: ai Giochi di Parigi 2024 si giocherà un torneo a ...Il carrarino lascia appena cinque game con una prestazione solida contro una versione irriconoscibile dell'australiano. Ora c'è Bublik ...