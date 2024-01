Cerveteri | in fiamme il locale frigoriferi della Coop

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), 10 gennaio 2024- Alle ore 16.40 i Vigili del fuoco disono intervenuti in via Paolo Borsellino per incendio al super mercato. A bruciare era il. Arrivati sul posto, i Vvf hanno subito cominciato l’operazione di spegnimento. Il personale e i clienti hanno autonomamente abbandonato l’attività commerciale invasa da una fitta coltre di fumo. La rapidità di esecuzione da parte dei Vigili del fuoco ha evitato che leinvadessero anche il resto del supermercato. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto anche i Carabinieri ed il personale sanitario del 118. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

...alla Coop di via Borsellino - I Vigili del fuoco disono intervenuti alle 16:40 in via Paolo Borsellino per spegnere un incendio scoppiato all'interno del supermercato Coop. Lesi ...Alle ore 16.40 i Vigili del fuoco disono intervenuti in via Paolo Borsellino per incendio al supermercato Coop. A bruciare era il locale frigoriferi.Alle ore 16.40 i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti in via Paolo Borsellino per incendio al supermercato Coop. A bruciare era il locale frigoriferi. Arrivati sul posto, i Vvf hanno subito ...CERVETERI – Paura questo pomeriggio al supermercato Coop di via Paolo Borsellino. Un incendio è divampato nel locale frigoriferi. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Cerveteri che h ...