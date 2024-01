Centri per la terza età | gli anziani a lezione di costituzione

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Bergamo. A partire da domani, giovedì 11 gennaio, prende il via, presso alcuniper Tutte le Età della città un programma di incontri dedicati alla conoscenza della. Tre gli appuntamenti previsti in ciascun CTE durante i quali Silvia Rossi, già docente del Liceo Falcone di Bergamo, illustrerà la genesi e la struttura della nostra, i principi fondamentali degli articoli dall’1 al 6 e quelli degli articoli dal 7 al 12. Durante gli incontri sarà dato ampio spazio agli interventi dei presenti sotto forma di quesiti, spunti di riflessione e discussione, ma anche di ricordi personali nell’ottica, non solo della condivisione delle conoscenze, ma anche dello scambio intergenerazionale delle esperienze. “Uno dei miei intenti nel pensare questi incontri nei CTE del Comune di Bergamo, forte del primo esperimento ...

Il 1 gennaio quest’anno capita di lunedì. Come per tutte le altre festività una delle domande più ricorrenti è quella relativa alle aperture (e alle ... (ilcorrieredellacitta)

Ultima giornata di Festa per queste vacanze natalizie. Da lunedì in molti torneranno al lavoro ma soprattutto riapriranno le scuole. Non prima però ... (ilcorrieredellacitta)

...edi ricerca delle più svariate discipline. Questo significa momenti di confronto e scambi ridotti a zero, oltre alla difficoltà di potersi recare all'estero a causa delle difficoltà...Ancheil settore Retail il Q4 ha rappresentato il miglior trimestre degli ultimi due anni, con ... ma anche al ritorno di significative transazioni del segmento deicommerciali e dell'high ...Dragusin ha lasciato il centro sportivo del Genoa ed è in partenza per Londra: il Tottenham lo aspetta per le visite mediche ...Sono 33.923 al 7 gennaio gli accessi dalle aperture (con date differenti) ai 19 su 20 Cau (l'ultimo a Podenzano in provincia di Piacenza è stato aperto l'8 gennaio) e cioè i Centri Assistenza ...