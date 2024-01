C’è un problema di palline nel tennis

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Anno nuovo, vecchie polemiche. Il 2024 è iniziato solo da pochi giorni e c’è già il primo infortunio di alto profilo, nientemeno che il numero uno del mondo Novak Djokovic, alle prese con unal polso che ha contribuito alla sua prima sconfitta dopo 43 vittorie consecutive in Australia, per mano del padrone di casa Alex De Minaur. Una sconfitta indolore, arrivata con poco in palio e nell’anestetizzata United Cup, ma che a modo suo pesa. Non ha perso tempo l’altro australiano, Nick Kyrgios, che è subito andato alla giugulare dei vertici ATP, uno dei suoi bersagli preferiti. «Il cambio diogni settimana è finalmente arrivato al polso di Novak. L’ATP deve davvero fare qualcosa riguardo questo. I giocatori soffrono continuamente». Niente di nuovo insomma, per una polemica che l’anno scorso ha tenuto banco per ...