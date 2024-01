CdS – Napoli | l’acquisto che non piace a De Laurentiis

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) 2024-01-10 11:28:10 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Adagiatosi in uno stato di rilassatezza totale dopo l’addio di Spalletti e Giuntoli, come se la squadra campione d’Italia potesse continuare a vincere “da sola”, puntando addirittura alla Champions, Deha perduto il controllo del. Dopo vent’anni, da principiante a navigato imprenditore di calcio, il presidente capace di centrare ogni anno il colpo fortunato nella scelta dell’allenatore e dei giocatori ha steccato. Alcune circostanze lo hanno confuso: il vuoto della guida tecnica, nessun allenatore di provate capacità disponibile per la panchina azzurra dopo Spalletti, e la forza della squadra capace di vincere il campionato con 16 punti di vantaggio sulla seconda. Denon ha calcolato che il crollo ...