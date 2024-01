Catania | RdC a extracomunitari | lavoratori in nero e persone condannate per spaccio di droga

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, nell’ambito della sistematica azione di contrasto all’indebita percezione di risorse pubbliche, hanno controllato la posizione di vari richiedenti il beneficio del Reddito di Cittadinanza rilevando numerose irregolarità ad esso collegate. Segnatamente, i Finanzieri della Compagnia di Caltagirone, prendendo in esame le istanze di n. 90 soggetti avrebbero scoperto che gli stessi erano, per varie ragioni, tutti indebiti percettori della misura di sostegno. Pertanto, le Fiamme Gialle hanno provveduto a segnalare alla locale Procura della Repubblica le diverse irregolarità rilevate e le falsità attestate nelle richieste rivolte all’I.N.P.S. che avrebbero di conseguenza indotto l’amministrazione a erogare nel tempo le somme così indebitamente percepite. In ...

