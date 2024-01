Caso Ferragni - Balocco | i contenuti delle mail al centro dell' inchiesta | ' Ci espone a pubblicità ingannevole'

No, nonostante Fedez s'indigni contro parte della stampa, il caso pandoro Balocco e della falsa beneficenza di Chiara Ferragni sembra non avere ... (ilgiornaleditalia)

'Lo storico brand piemontese Balocco, riconosciuto ed apprezzato nel mondo per l'eccellenza della sua offerta natalizia, presenta una novità esclusiva: il pandoro Chiara, le cui vendite ...... l'influencer e Alessandra Balocco coinvolte nelpandoro Pandoro - gate, dopo Safilo anche Coca Cola scarica la: salta lo spot programmato per Sanremo Come si può ben immaginare, altre ...Ferragni e Alessandra Balocco ... Il motivo non è difficile da trovare: il caso pandoro Balocco ha duramente danneggiato l'immagine e la reputazione dell'influencer e delle sue aziende. E i grandi ...Repubblica pubblica lo scambio di mail sul caso Balocco, e riporta anche la posta elettronica dei dipendenti: "Mi verrebbe da rispondere [al team Ferragni]: In realtà le vendite servono per pagare il ...