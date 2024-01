Caso Ferragni-Balocco | dal Codacons una class action da 1 | 6 milioni | “I consumatori devono essere rimborsati”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Unada 1,6di euro contro Chiara. L’ha annunciata il, con l’obiettivo di far ottenere un rimborso a tutti iche hanno acquistato il pandoro. Il, sollevato a fine 2022 da Selvaggia Lucarelli, ha portato all’iscrizione della celebre influencer nel registro degli indagati per truffa aggravata. “Con la nostra azione miriamo a far ottenere rimborsi per complessivi 1,65di euro agli acquirenti del pandoro griffato”, ha dichiarato l’associazione. La cifra è calcolata partendo dagli oltre 290mila pandori “’Pink Christmas” che secondo ilsono stati venduti nel 2022 e dalla differenza tra il prezzo del normale pandoro ...

... Meloni interviene su tutti i rave party ed è molto sensibile alle peripezie di Chiara. Ci ... Ma nelMeloni, la presidente può cadere solo per un collasso interno. O non regge ...I messaggi che hanno convinto la procura a indagare per truffa aggravata. La società dolciaria: "Massima attenzione all'attività benefica che ci espone a ...Vanno in questa direzione anche le parole del leader leghista sul caso Ferragni. «Non mi piace l’accanimento su qualcuno che è in difficoltà. Quante volte Fedez ha polemizzato con me Ma per me il ...Scambio di stoccate tra il rapper e la giornalista, colpevole di aver “piantonato” un reporter sotto l’attico dei Ferragnez in CityLife ...