Caso Apostolico | Matone Lega a Notizie com | “Sinistra smentita | ora interventi contro le toghe politicizzate”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La Procura di Catania ha archiviato il fascicolo conoscitivo aperto dopo la diffusione del filmato che ritraeva la giudice Iolandapartecipare attivamente a una manifestazionei decreti sicurezza nel 2018. Le riprese non arrivavano da archivi delle forze dell’ordine, dunque non c’è dossieraggio sul video della protesta che ci fu ad agosto di quell’anno per chiedere lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti. La Procura di Catania aveva aperto un fascicolo senza indagati o ipotesi di reato, ma ora è stato stabilito che “il fatto non costituisce reato, visto che non si tratta di immagini prelevate da archivi delle forze dell’ordine”. (Ansa Foto) –.comIl video è stato girato da un carabiniere col cellulare privato e non per motivi di servizio il giorno della manifestazione. Quando ad ottobre 2023 ...