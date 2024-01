Casey Stoner | clamorosa bordata alla Ducati | Non hanno onore

Commenta cosìin un'intervista a La Gazzetta dello Sport . L'australiano ha parlato con la classica schiettezza di sempre, criticando anche il team di Borgo Panigale per come vince. ...Indicativa, a proposito, fu la battaglia per il terzo gradino del podio contro, nel 2007, al Mugello : in sella ad una Ducati Pramac meno aggiornata rispetto Desmosedici con cui il 27 ...Riservato, ma anche diretto. Casey Stoner non sempre è stato apprezzato per questa sua caratteristica, ma se c’è qualcosa che accomuna tutti è l’ammirazione verso il suo stile di guida. Unico pilota a ...MotoGP - Casey Stoner è un pilota che ha vinto due Mondiali in MotoGP, ma a detta di addetti ai lavori e anche di molti appassionati ha raccolto meno di quanto seminato. In un'intervista rilasciata al ...