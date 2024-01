Cascia | torna fruibile l’ultimo tratto del sentiero che collega i Santuari ritiani

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’inaugurazione sarà venerdì 12 gennaio alle 12 alla presenza delle autorità Dopo annidichei due Santuari ritiani die Roccaporena. Si terrà infatti venerdì 12 gennaio alle 12 l’inaugurazione deldi Santa Rita (Molino di Santa Rita – Roccaporena), alla presenza dell’assessore alle infrastrutture della Regione Umbria Enrico Melasecche e del sindaco diMario De Carolis, accompagnato da tutta la giunta comunale. L’appuntamento è presso lo slargo adiacente il Molino di Santa Rita, raggiungibile dal ponte in legno lungo la strada. “Si tratta – commentano dall’amministrazione comunale di– di un viaggio emozionale, ...

