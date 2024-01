Carta acquisti dedicata a te | prorogati i termini per l’attivazione della social card | ecco la nuova scadenza

...essa stessa l'intero complesso, estendovi tutte le proprie attività. Una trattativa in ... Una cosa è certa: di quel progetto è rimasto ben poco se non qualche pagina discolorita. E in ......operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma per la razionalizzazione degli...per la persona giuridica SPID persona fisica - Identità digitale della persona fisica -di ...Le famiglie, che non erano riuscite a ritirare la carta per gli acquisti alimentari o a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, hanno potuto attivare la card e disporre, dal 15 ...Carta YOU è la carta di credito gratuita da richiedere oggi: il canone zero e non ci sono commissioni su pagamenti e prelievi.