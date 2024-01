Carne in snack vegetariani | controlli su prodotti etnici

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (Adnkronos Salute) -venduti comema con tracce didi maiale all'interno. Dopo una segnalazione ricevuta dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Napoli 1 Centro relativa ad alimenticontenenti ingredienti di origine animale introdotti illegalmente sul territorio nazionale, il ministero della Salute "ha programmato un'attività di controllo coordinata a livello nazionale presso negozi, punti vendita e mercati rionali cittadini in cui potrebbero essere commercializzaticon medesime problematiche".che mirano a garantire la sicurezza dei consumatori ma che al momento non destano alcun allarme - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - per un fenomeno che è circoscritto alla sola zona di ...

