Carlo III licenzia un membro dello staff caro alla regina Elisabetta

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) ReIII continua a portare avanti il ??suo piano di ridimensionamento della monarchia inglese. Il Sovrano, che ha ereditato l’8 settembre 2022 il trono d, mira ad ottenere una monarchia “snella” e meno oberata da spese e personale. Questo è il motivo per cui ha deciso dire anche l’ex consigliere della madre, che ha servito la Corona per un ventennio. Dopo oltre un anno sul trono, reIII ha mostrato chiaramente quali sono le sue priorità e i suoi obiettivi. La sua volontà di snellire la monarchia oramai non è più un segreto. Per fare questo, pocovolta ha lasciato andare importanti consiglieri dellaII e si è affidato a persone a lui molto vicine. Dopo che Angela Kelly, ...

Non senza richiamare lo storico impegno ambientalista dell'attuale sovrano,, come ragione sufficiente a motivare la svolta, a dispetto del fatto che lo stesso re abbia indossato - in eventi ...... gennaio 2024 (IPA) Leggi anche › Scelta la scuola per il principe George, ma senza il consulto di mamma Kate › Resi distanzia dalle tradizioni di Elisabetta e "scappa" in ...Non senza richiamare lo storico impegno ambientalista dell'attuale sovrano, Carlo III, come ragione sufficiente a motivare la svolta, a dispetto del fatto che lo stesso re abbia indossato - in eventi ...Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle.