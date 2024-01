Carenza di farmacisti | “Anche a Bergamo situazione drammatica | siamo alla canna del gas”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “mancano i: ladel gas”. Così il dottor Ernesto De Amici, presidente dell’Ordine deidi, evidenzia le difficoltà delle farmacie a reperire personale. Questa problematica, che si sta registrando in tutta Italia, non risparmia nemmeno la provincia bergamasca. Il dottor De Amici spiega: “Non si riescono a trovare persone da inserire nell’organigramma. Non si tratta di sostituzioni o lavori temporanei per far fronte ad assenze dovute a ferie o maternità, ma di contratti a tempo indeterminato. Giusto per citare un esempio, da due mesi sto cercando una figura da aggiungere all’interno della mia farmacia senza riuscire a individuarla”. Le ...

... di cui alcune ormai sopraggiunte a scadenza, e della relativadi personale. In particolar modo, noi idoneiall'ultimo concorso bandito da AIFA, le avevamo già raccontato di come, ...... quello di gestire, siache esercenti, un'attività commerciale su strada. Quando lungo ... Questadi personale professionalizzato è il vero dramma per le imprese che rischiano davvero ...Il Gruppo farmaceutico dell’Unione europea (Pgeu), che rappresenta i farmacisti territoriali in 32 paesi europei ... Gli strumenti introdotti per affrontare le carenze di medicinali, come la notifica ...Sifap ha aperto le iscrizioni al corso «Un percorso per il farmacista preparatore», in collaborazione con l’Università di Milano.