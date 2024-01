Carceri da incubo Ignorata la lezione Ue

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Quando si parla di giustizia è quasi del tutto inevitabile parlare di certezza della pena. Perché in un Paese che funzioni non basta avere delle buone leggi, ma è necessario applicarle con rigore affinché – come nei casi in cui sia prevista la detenzione – queste possano avere non solo il tratto sanzionatorio-punitivo, ma anche rieducativo nel rispetto degli inviolabili diritti della persona. Nelleitaliane si continua a morire. Tra i suicidi molte persone fragili Le attuali condizioni del sistema penitenziario italiano sono allarmanti e non è di certo una novità se pensiamo che già nel 2013 con la sentenza Torreggiani l’Italia fu oggetto di una condanna da parte della Corte europea di diritti dell’uomo per la violazione dell’art. 3: pur escludendo la volontà delle autorità italiane di sottoporre i detenuti a trattamenti inumani e degradanti, la Corte ha ...