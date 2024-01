Carcere e caviale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il dissidente russo Navalny dalin Siberia comunica con messaggi video. Strano. La Russia non era una feroce dittatura?Elmo Casellivia email Gentile lettore, che vuole, non c’è più la bella Siberia di una volta. Alexei Navalny, in galera per truffa, ci informa con un bel video girato in cella che sta bene. Gestisce profili social, legge i giornali, usa smartphone e computer, esprime opinioni e magari ha anche un ufficio attrezzato, sempre lì nel duroal. Non conosco altre dittature in cui un recluso – politico o penale che sia – gestisca profili social e comunichi liberamente con l’esterno. Né conosco una democrazia liberale (cioè occidentale) dove viga cotanta liberalità. In Italia le risulta che i detenuti di Casa Pound, gli anarchici, i boss mafiosi al 41 bis o i bancarottieri possano utilizzare smartphone, ...