‘Capolavoro’ | al Teatro Serra le confessioni di un influencer

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLedi unal tempo dei social. Con “Capolavoro” ildi Napoli, ospita un’abrasiva riflessione sulla contemporaneità. Scritto e diretto da Gennaro Esposito, con Enrico Disegni. Voce Pasquale Aprile, disegno luci Tommaso Vitiello, foto di scena Antonio de Stefano. In scena venerdì 19, alle 21:00, sabato 20, alle 19:00 e domenica 21 gennaio, alle 18:00 nello spazio teatrale di Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info:@gmail.com, 347.8051793. «In futuro ognuno sarà famoso per quindici minuti» diceva Andy Warhol nel 1968. Una profezia che sembra essersi avverata nell’era dei social media e della realtà Aumentata e Virtuale. A un passo dalla rottamazione esistenziale e materiale, ad opera dall’Intelligenza ...