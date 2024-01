Caos in Ecuador | uomini armati e incappucciati irrompono in diretta tv | giornalisti e tecnici in ostaggio - VIDEO

Fabricio Colón Pico, detto el Selvaje (Il Selvaggio, in italiano), leader del cartello Los Lobos in Ecuador , associato al cartello Jalisco Nueva ... (nicolaporro)

È Caos in Ecuador , dove un gruppo di uomini incappucciati e armati ha fatto irruzione in uno studio della tv pubblica mentre era in corso la ... (open.online)

... ha ordinato l'invio immediato di un contingente della Direzione delle Operazioni Speciali (Diroes) della Polizia Nazionale del Perù per rafforzare la sicurezza alla frontiera con l'", si ...PUBBLICITÀ Il presidente dell'Daniel Noboa ha firmato martedì un decreto di emergenza che ha autorizzato l'esercito a "... Il Paese sudamericano è piombato neldopo la probabile evasione ...Un Paese nel caos più totale tra rivolte in carcere, evasioni di narcotrafficanti, assalti di uomini armati alla tv di Stato e rapimenti di agenti di polizia. Non è un libro o un film di azione ma ...In Ecuador almeno dieci persone sono morte, tra cui due agenti della polizia nazionale ecuadoregna, e tre sono rimaste ferite, negli scontri scoppiati nel quadro del “conflitto armato interno” ...