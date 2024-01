Cannavaro | «Scudetto? Inter superiore alla Juventus! Ma Chiesa…»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La lottain Serie A vede impegnate l’capolista con la Juventus prima inseguitrice a -2. Fabio, in una lungavista concessa a Tuttosport, ha detto la sua sul duello per il tricolore FORTE – Questa l’opinione di: «o Juventus? Bella domanda. L’è a mio avvisocome giocatori, ha un organico più completo e profondo, sfoggia sostanzialmente un bel calcio offensivo, ha il capocannoniere del campionato Martínez che ha segnato 16 gol e offerto 4 assist in 17 partite disputate. È la squadra che vanta di gran lunga il miglior attacco nonché la miglior difesa. La Juve ha ceduto molti giocatori prendendone pochissimi, esborsi al minimo perché la società ha operato secondo una ...

Intervistato da Tuttosport Cannavaro ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Juve: le parole dell'ex bianconero ...