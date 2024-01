Cannavaro | «Io tecnico del Napoli? Sarebbe anche ora! Sono pronto»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Fabio, ex calciatore e ora allenatore, è stato intervistato da Tuttosport, dove ha parlato dell’andamento della Serie A in questa stagione. «E’ un torneo decisamente molto più attrattivo e avvincente rispetto alla scorsa stagione con due squadre ravvicinatissime nel punteggio. L’Inter a mio avviso è superiore come giocatori, ha un organico più completo e profondo, sfoggia un bel calcio offensivo. La Juve ha ceduto molti giocatori prendendone pochissimi». Cosa pensa del Var e delle furibonde polemiche che settimanalmente ne scandiscono il semi-fallimento? «Il Var va usato per quello che è: un importantissimo e fondamentale strumento di aiuto per il calcio e per cancellare gli errori umani degli arbitri. Ma va sfruttato appieno, non parzialmente. Chissenefrega se le partite dureranno 5 o 10 o 15 minuti in più. La strada è quella del tempo ...