Candidature alle Europee e terzo mandato Il pressing di Bonaccini su Schlein

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il patron di Tiscali si è detto pronto a un passo indietro se si ragionasse su un candidato diverso dalla 5S. Ipotesi che i dem non prendono in considerazione visto che, come viene spiegato, visto ...

Al via dal 18 dicembre le iscrizioni per partecipare alla “XI edizione del Premio Cultura+Impresa ”, il più importante riconoscimento italiano ... (ildenaro)

E come Meloni, anche Schlein èprese con la composizione delle diverse posizioni della coalizione sul tema delle Regionali. Il nodo sardo In Sardegna, Schlein sta cercando di fare rientrare la '...... per saperne di più è possibile visitare il sito www.acli.it/servizio - civile dove scaricare le sintesi dei progetti e ottenere tutte le informazioni in merito. " Il Servizio Civile ...finalità statistiche ed amministrative I dati forniti (ovvero i curricula) saranno trattati esclusivamente alle aziende iscritte al servizio "Cerca candidati", che sono vincolate alle condizioni di ...finalità statistiche ed amministrative I dati forniti (ovvero i curricula) saranno trattati esclusivamente alle aziende iscritte al servizio "Cerca candidati", che sono vincolate alle condizioni di ...