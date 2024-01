Cancro al seno in donne con protesi mammaria | lo studio | “Sì a ricostruzione immediata”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – Le pazienti sottoposte a intervento di mastoplastica additiva che affrontano una diagnosi di tumore al“possono essere sottoposte acondefinitiva posizionata preferibilmente davanti al muscolo pettorale. Qualora siano molto magre, lasarà posizionata dietro il muscolo grande pettorale”. È quanto emerge da unocondotto in Italia su 38 pazienti tra gennaio 2015 e luglio 2023, pubblicato sulla rivista ‘Aesthetic Surgery Journal’ e indicizzato su PubMed. Grazie a questoè possibile sfatare la ‘fake news’ secondo la quale nelle pazienti coninserite a scopo estetico precedentemente alla diagnosi di tumore, non sia possibile effettuare la ...

Un esemplare caso americano è quello di Gender Queer, a memoir, un fumetto o libro grafico per bambini di Maia Kobabe, in cui una quindicenne sogna di avere ile di perdere il, ha incubi ...'Le pazienti sottoposte a intervento di mastoplastica additiva che affrontano una diagnosi di tumore alpongono sfide uniche in termini di trattamento e ricostruzione. Lo studio ha dimostrato ...Questo nello specifico è un vaccino contro il cancro mirato ai linfonodi, progettato per ridurre la probabilità di recidive 'addestrando' le cellule T a riconoscere le mutazioni Kras, e consentendo ...Le pazienti sottoposte a intervento di mastoplastica additiva che affrontano una diagnosi di tumore al seno " possono essere sottoposte a ricostruzione immediata con protesi definitiva posizionata pre ...