Camera approva risoluzione maggioranza | continua sostegno all’Ucraina

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (askanews) – Lahato con 190 voti a favore, 49 contrari e 60 astenuti ladisulle comunicazioni del ministro della Difesa sugli aiuti. Laimpegna il Governo are a “sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito Nato e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l’Italia fa parte, le autorità governative dell’Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari”. Nel documento si sottolinea anche la necessità di “profondere tutti gli sforzi diplomatici in tutte le sedi, anche in qualità di Presidente di turno del Gruppo G7, con l’obiettivo di porre fine al conflitto e alle sofferenze ...