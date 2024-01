Cambiamento climatico | cresce il rischio di malattie trasmesse dalle zanzare

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Creata mappa con aree più adaLo studio, al quale hanno collaborato anche alcune università italiane come l'Università di Trento ed estere come l'Università di Miami negli ...

La Community Valore Acqua per l'Italia, un'iniziativa di The European House-Ambrosetti, ha recentemente condotto uno studio su 5.000 studenti delle ... (orizzontescuola)

Di tutto questo si parla sul sito meteogiuliacci.it che descrive la situazione attuale ma soprattutto ci prepara a unche sarebbe dietro l'angolo. Andiamo a vedere nel dettaglio ...Creata mappa con aree più a rischio malattie da zanzare Lo studio, al quale hanno collaborato anche alcune università italiane come l'Università di Trento ed estere come l'Università di Miami negli ...Al via la conferenza sul nuovo progetto del Club Alpino Italiano e del Consiglio nazionale delle ricerche sugli effetti del cambiamento climatico in montagna, con i saluti del presidente della ...Creare nuove foreste per tutelare la biodiversità e per contrastare il cambiamento climatico è, secondo 9 aziende italiane su 10, una strategia vincente. (ANSA) ...