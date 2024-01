Calendario Europei pattinaggio artistico oggi | orari 10 gennaio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Si parte., mercoledì 10, cominciano finalmente i Campionati2024 di, rassegna quest’anno in scena in Lituania, precisamente presso la Zalgirio Arena di Kaunas. Sarà una prima giornata molto impegnativa per l’Italia, presente con ben sei rappresentanti spalmati in due specialità. Il day 1 di competizioni si aprirà con lo short program delle coppie d’(inizio ore 12:00), segmento che vedrà coinvolti Sara Conti-Niccolò Macii (Campioni d’Europa in carica), Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (argento lo scorso anno) e Lucrezia Beccari-Matteo Guarise. I nostri ragazzi, a differenza dello scorso anno, fronteggeranno una concorrenza molto più agguerrita, tra cui spiccano i teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin e i giovani georgiani ...