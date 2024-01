Calendario biathlon oggi | orario staffetta femminile Ruhpolding 2024 | programma | tv | streaming | pettorali di partenza

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dopo la settimana a Oberhof, la Coppa del Mondo 2023-dirimane in Germania, spostandosi però a, dove quest’si disputerà la. Questa gara inizierà alle ore 14:30 e darà il via alla quinta tappa stagionale, che in tutto prevede sei prove fino a domenica. Tra le squadre che si presenteranno allaci sarà ovviamente anche l’Italia, che dovrà fare ancora a meno di Dorothea Wierer. Nonostante ciò, il Bel Paese proverà comunque ad andare a caccia di un buon piazzamento e lo farà con lo stesso quartetto che settimana scorsa ha chiuso al 4° posto a Oberhof, ovvero quello formato da Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler e Michela Carrara (l’unica differenza sarà nell’ordine di, con lo ...

