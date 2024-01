Calcolo della pensione | l’importanza di rivolgersi a professionisti

Leggi su zon

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Primafine del 2023 è stata approvata la nuova Legge di Bilancio e, come sempre accade, una grande attenzione è stata rivolta all’argomentoe sul web sono già usciti moltissimi articoli che illustrano con dovizia di particolari tutte le principali novità. Le modifiche effettuate in ambito pensionistico dalla Legge di Bilancio 2024 non sono state poche e hanno riguardato la cosiddetta quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi), l’APE sociale (sale il requisito anagrafico), le pensioni contributive, gli assegni minimi per gli over 75, le finestre mobili (ovvero il periodo tra la maturazione dei requisiti e il ricevimento dell’assegno pensionistico), il riscatto dei periodi contributivi ecc. Queste modifiche si vanno a inserire in un quadro già piuttosto complesso; in Italia, infatti, la materia pensionistica è particolarmente ...