Calciomercato Verona | UFFICIALE Kallon al Bari | la formula

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’Hellasha chiuso l’operazione con ilper il trasferimento dell’attaccante Yayah. I dettagli L’Hellas, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciato il passaggio di Yayahal. L’attaccante si trasferisce in prestito fino al termine della stagione. COMUNICATO – «HellasFC comunica di aver ceduto in prestito a SSCil diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Yayah, fino al 30 giugno 2024. HellasFC saluta Yayah e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale».

