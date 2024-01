Calciomercato Salernitana | Majer nel mirino dei granata

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)è fortemente neldeiper potenziare ulteriormente il centrocampo. La situazione Come riportato da TMW, lavuole potenziare il centrocampo e Sabatini ha in mente un nome ben preciso: Zan, giocatore sloveno classe 1992 attualmente alla Cremonese. E’ reputato come il profilo perfetto, considerando che è già stato allenato da Filippo Inzaghi dai tempi della Reggina. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

... dopo la partita di giovedì, si aspettava davvero così tante difficoltà a portare a casa una vittoria, vinta come la si è vinta, e cioè proprio all'ultimo secondo, con unache, in 10, ha ...Napoli - A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' è intervenuto Badou Sambague , agente sportivo tra gli altri di Tchaouna della, Lukeba e Simakan ...Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Torino, il Napoli va in ritiro. Da questa sera, la squadra allenata da Walter Mazzarri sarà all'hotel Serapide di Pozzuoli per preparare il derby campano contro la ...Queste le sue parole: "Nel calcio c'è un nuovo linguaggio e va usato ... E' con tutto il rispetto per il calciatore e per la Salernitana, va ricordato che arriva da una squadra che sta lottando con ...