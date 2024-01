Calciomercato | Roma Psg pensa a Llorente per sostituire Skriniar

...a giocare in Turchia Leonardo Bonucci alla fine lascerà la Germania e Berlino in questa finestra di, ma non per far ritorno in Italia, dove avevano chiesto informazioni Genoa e. ...Leggi i commentias: tutte le notizie 10 gennaio 2024È il giorno del derby della Capitale. I riflettori della Coppa Italia si accendono su Lazio - Roma, ormai sfida storica all'interno della competizione. La società sui social ha ricordato gli incontri ...José Mourinho stenta a crederci. La famiglia Friedkin ha deciso di non trattenere il giocatore fortemente voluto dal tecnico portoghese.