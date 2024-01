Calciomercato | Roma Psg pensa a Llorente per sostituire Skriniar

... il Paris Saint Germain è a caccia di un difensore sul mercato di gennaio e, secondo "As", avrebbe messo gli occhi su Diego Llorente, 30 anni, attualmente in prestito dal Leeds alla. Il Psg non ......a giocare in Turchia Leonardo Bonucci alla fine lascerà la Germania e Berlino in questa finestra di, ma non per far ritorno in Italia, dove avevano chiesto informazioni Genoa e. ...(ANSA) - ROMA, 10 GEN - È in corso nella sede dalla Figc a Roma un incontro tra il presidente federale, Gabriele Gravina, e la Lega di Serie A. Sul tavolo la riforma del calcio italiano in vista ...Calcio d’inizio alle 18 (esclusiva su Italia 1), in palio ci sono le semifinali di Coppa Italia: tra l’altro, oggi compie 65 anni anche Maurizio Sarri. La Lazio vuole rendere ancora più speciale la ...