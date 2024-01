Calciomercato Milan – Popovic in arrivo | andrà in Primavera con Abate

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla anche deldel: Matijain. Va in

Iniziata la sessione invernale di Calciomercato (durerà fino al 31 gennaio) e il Milan vuole essere protagonista. Le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

Il Milan sta cercando nuovi difensori per migliorare la rosa a disposizione di Pioli ma il Calciomercato si complica per “colpa” di Guardiola . I ... (rompipallone)

Brassier e non Dragusin per il Calciomercato del Milan , almeno questa sarebbe l’idea di Gerry Cardinale… L’obiettivo Dragusin sembra ormai sfumato ... (dailymilan)

, Matija Popovic è vicino alla firma con i rossoneri: ultimi dettagli da sistemare, il calciatore è già a Milano Nella giornata di ieri Matija Popovic è sbarcato a Milano. Da ieri ...Sono sempre tanti i rumors diin questo periodo dell'anno, rumors che ovviamente coinvolgono anche la Juventus. I bianconeri sono impegnati sul campo per cercare di conquistarsi un posto al sole. Finora i risultati ...Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola m ercoledì 10 gennaio si concentrano sulle notizie di calciomercato e sui quarti di finale di Coppa Italia. Dopo il match tra Fiorentina e Bologna ...Nicolo Schira, giornalista esperto di calciomercato, nel suo articolo su Il Giornale si è soffermato sulle difficoltà del Napoli. "I mal di pancia e i musi lunghi in casa Napoli vanno avanti ormai da ...