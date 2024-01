Calciomercato Milan | Popovic a Milano | si attende la firma

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), Matijaè vicino allacon i rossoneri: ultimi dettagli da sistemare, il calciatore è già ao Nella giornata di ieri Matijaè sbarcato ao. Da ierifiducioso la chiusura dell’affare dicon il: si stanno limando gli ultimi dettagli. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, l’accordo di massima col calciatore è già stato trovato ma va messa a posto la questione relativa alle commissioni chieste dagli agenti. Cresce l’attesa per la. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Il Milan sta cercando nuovi difensori per migliorare la rosa a disposizione di Pioli ma il Calciomercato si complica per “colpa” di Guardiola . I ... (rompipallone)

Sono sempre tanti i rumors diin questo periodo dell'anno, rumors che ovviamente coinvolgono anche la Juventus. I bianconeri sono impegnati sul campo per cercare di conquistarsi un posto al sole. Finora i risultati ...Superata la concorrenza dell'Inter La prima squadra italiana ad interessarsi all'ex primaveraera stata l'Inter, ma da diversi giorni la Juventus si era inserita nella trattativa. I nerazzurri ...Nell'ombra del derby, continua e prosegue a fari spenti il calciomercato di gennaio ... Il primo è quello di Rade Krunic del Milan: è in uscita, come ha detto anche Pioli, per questo la società ...Milan-Atalanta è il terzo quarto di finale di questa Coppa Italia 2023/24. Una gara ricca di spunti fra due realtà in netta ripresa dopo un momento di appannamento.