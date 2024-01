Calciomercato Milan | Luka Romero verso il Como Le ultime

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)potrebbe andare a giocare con maggior continuità in Serie B. Sul lago dilo aspetta Cesc Fabregas… Addio. Addio a un acquisto estivo che fin qui non ha dato niente a Stefano Pioli. L’attaccante, ex Lazio, potrebbe, condizionale ancora d’obbligo, andare a giocare in Serie B. Vicino ao, sul Lago di. Ad attenderlo c’è Cesc Fabregas. Un’operazione in corso come ammesso dal direttore sportivo delCarlalberto Ludi, condivisa anche da Osian Roberts chiamato a rimpiazzare Cesc Fabregas, non ancora in possesso del patentino per poter allenare. La deroga dell’ex giocatore di Barcellona e Arsenal è scaduta il 23 dicembre con la gara contro il Palermo, ma è centrale ...