Calciomercato Milan | già decise le cessioni | nomi a sorpresa

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Le ultime sulla costruzione della rosa delin vista della prossima stagione. Chi resta e chi può dire addio La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto suldel futuro. Al termine della stagione saranno infatti diversi i calciatori a dire addio. CHI RESTA – Confermati in blocco i calciatori arrivati nell’ultima sessione di mercato estiva come Okafor, Chukwueze, Reijnders, Pulisic, Musah e Loftus-Cheek. CHI PARTE – Tra i partenti sicuri ci sono Krunic e Caldara, così come Mirante e Kjaer che sono in scadenza e non dovrebbero rinnovare. IN DUBBIO – I pezzi pregiati della squadra come Leao, Theo Hernandez, Maignan, Tomori dovrebbero rimanere, ma ci saranno delle valutazioni in caso di offerte importanti come accaduto con Tonali. Più no che sì Pobega e Florenzi, mentre continuano le riflessioni su Giroud dopo ...